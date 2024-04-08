Empat mobil pemudik terlibat kecelakaan beruntun di Ruas Tol KM 418 Semarang, Jawa Tengah, Senin (8/4) sore. Kecelakaan bermula saat mobil paling depan tiba-tiba mengerem mendadak sehingga 3 mobil yang berada di belakangnya tidak dapat menghindar.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kecelakaan membuat kemacetan panjang di sekitar lokasi.

Kontributor: Wisnu Wardhana

