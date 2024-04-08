...

Keluarga dan Kerabat Korban Kecelakaan Maut KM 58 Mulai Berdatangan di RSUD Karawang

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Senin 08 April 2024 20:45 WIB
Keluarga hingga kerabat korban kecelakaan maut Tol Japek KM 58 mulai mendatangi kamar jenazah RSUD Karawang, Senin (8/4). Kerabat korban kecelakaan terlihat antre untuk memasuki pos ante mortem untuk mengumpulkan dan mencocokkan identitas korban.
 
Hingga saat ini setidaknya sudah ada 4 pihak yang mengaku sebagai keluarga hingga kerabat para korban yang mendatangi RSUD Karawang untuk melakukan tes DNA, sebelum jenazah diserahkan. Setidaknya ada 12 korban jiwa atas terjadinya insiden kecelakaan maut tersebut, 7 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang wanita.
 
Reporter: Iqbal Dwi Purnama

(rns)

