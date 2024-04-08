Kapolri akan menggandeng Kemenhub dan KNKT untuk mengungkap penyebab dalami kecelakaan maut di Tol Japek KM 58, Senin (8/4) pagi.

Saat ini, polisi masih mengidentifikasi korban kecelakaan yang rata-rata mengalami luka bakar berat. Polisi juga membuka posko sehingga masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa melapor. Kapolri mengimbau para pemudik terutama sopir untuk beristirahat ketika lelah dalam perjalanan.

Reporter: Binti Mufarida & Rudi Setiawan

(rns)

