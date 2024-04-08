Satlantas Polrestabes Semarang memberikan pengawalan kepada pemudik motor dari perbatasan masuk hingga keluar Kota Semarang.

Pelayanan pengawalan ini sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi pemudik serta mengantisipasi banyaknya pemudik yang tersesat hingga masuk pintu tol Krapyak Semarang.

Polrestabes Semarang juga menyediakan posko mudik di Terminal Mangkang bagi pemudik motor yang akan memasuki Semarang.

