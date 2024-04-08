Ratusan kilogram bahan baku narkoba diamankan polisi di sebuah rumah di Komplek Taman Sunter Agung, Jakarta Utara.

Dari ratusan kilogram bahan baku tersebut dapat menghasilkan 1,3 juta butir pil narkotika ekstasi. Pabrik narkoba rumahan ini dikuasai oleh Fredy Pratama. Polisi turut mengamankan 6 tersangka.

Fredy Pratama mengendalikan langsung operasioanal melalui aplikasi BBM dari Bangkok, Thailand.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News