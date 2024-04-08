Suasana Stasiun Gambir Jakarta Pusat masih dipenuhi oleh para pemudik Senin (8/4) siang. Para pemudik, bersama dengan keluarganya memenuhi lobi tunggu di stasiun.

PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat pada hari ini sebanyak 79 KA akan berangkat dari Jakarta untuk mengantar pada pemudik ke kampung halamannya. Sebanyak 19.066 tempat duduk tersedia di Stasiun Gambir pada hari ini.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

