Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak terpantau masih padat di hari Senin (8/4/2024). Kantong parkir di area pelabuhan masih dipenuhi oleh kendaraan.

Namun demikian, akses jalan ke pelabuhan sudah mulai lengang. Tidak seperti hari sebelumnya dimana terjadi antrean 10 km.

Presiden Jokowi sendiri dalam kunjungan ke Stasiun Pasar Senen sempat menyoroti penanganan kepadatan Pelabuhan merak

Reporter: Tangguh Yudha

Produser: Reza Ramadhan

