Menko PMK, Muhadjir Effendy meninjau langsung proses identifikasi korban kecelakaan maut Tol Jakarta-Cikampek KM 58 di RSUD Karawang, Senin (8/4/2024) siang.

Muhadjir mengatakan, Inafis Polri masih berusaha mengungkap identitas korban. Dia meminta masyarakat untuk melaporkan ke kepolisian setempat jika mengenal merasa kerabatnya menjadi salah satu korban.

Muhadjir kembali mengimbau pemudik untuk lebih peduli dengan persiapan perjalanan.

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Reza Ramadhan

