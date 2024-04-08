...

Suasana RSUD Karawang Tempat Proses Identifikasi Korban Kecelakaan Maut Tol Japek KM 58

Ravie Wardani, Jurnalis · Senin 08 April 2024 13:07 WIB
Beginilah suasana ruang jenazah di RSUD Karawang, Senin (8/4/2024). Korban kecelakaan maut di Tol Jakarta-Cikampek KM 38 telah dievakuasi ke tempat ini. Tampak sejumlah petugas keluar masuk ruangan untuk melakukan proses identifikasi. 
 
Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan sebelumnya mengatakan total korban tewas akibat kecelakaan ini menjadi 13 orang. Namun, identitas korban hingga kini belum diketahui pasti lantaran kondisinya sulit dikenali akibat luka bakar. 
 
Reporter:  Ravie Wardani
Produser: Reza Ramadhan

