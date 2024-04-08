Beginilah suasana ruang jenazah di RSUD Karawang, Senin (8/4/2024). Korban kecelakaan maut di Tol Jakarta-Cikampek KM 38 telah dievakuasi ke tempat ini. Tampak sejumlah petugas keluar masuk ruangan untuk melakukan proses identifikasi.

Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan sebelumnya mengatakan total korban tewas akibat kecelakaan ini menjadi 13 orang. Namun, identitas korban hingga kini belum diketahui pasti lantaran kondisinya sulit dikenali akibat luka bakar.

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Reza Ramadhan

