Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Stasiun Pasar Senen pada Senin (8/4/2024). Jokowi tiba sekitar pukul 08.43 WIB.

Jokowi nampak mengenakan kemeja panjang berwarna putih. Para calon penumpang sontak antusias menyambut kehadiran Jokowi.

Turut dalam rombongan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hingga Dirut KAI Didiek Hartantyo.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Reza Ramadhan

