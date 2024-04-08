Pemudik memadati Terminal Kampung Rambutan saat Senin (8/4/2024) dini hari. Tercatat lonjakan pemudik mencapai 300 persen.

Sejak Minggu (7/4/2024) siang hingga Senin dini hari terdapat keberangkatan 84 bus. Jumlah penumpang mencapai 1.333 jauh dibanding hari normal sekitar 300-an penumpang.

Dominan tujuan pemudik ke arah Jawa Barat, yakni Pangandaran dan Karang Pucung. Untuk Jawa Tengah, dominan pemudik menuju Purwokerto dan Wonosobo. Sedangkan Sumatra, pemudik kebanyakan menuju Kota Padang.

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

