One Way Masih Diterapkan, Begini Situasi Arus Mudik di Tol Cipali Menuju Jawa Tengah

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 08 April 2024 09:38 WIB
Arus lalu lintas di ruas Tol Cipali terpantau lancar  Senin (8/4/2024) subuh. Tak nampak kepadatan hingga kemacetan yang berarti. Kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal.
 
Situasinya hampir sama dengan pergerakan lalin pada Minggu siang hingga malam hari kemarin. Kendati begitu, petugas gabungan tetap mengantisipasi kemungkinan kemacetan.
 
Untuk diketahui, petugas memberlakukan one way dari km 72 Tol Cipali hingga KM 414 GT Kalikangkung Tol Batang dilanjutkan hingga hari ini, pukul 24.00 WIB.
 
Reporter: Suparjo Ramalan
Produser: Reza Ramadhan

