Antrean mobil mengular di pintu masuk Rest Area KM 86 ruas Tol Cipali, Senin (8/4/2024) dini hari. Pemudik berangsur masuk ke rest area meskipun lalu lintas relatif lancar. Antrean yang mengular ini disebabkan karena parkiran sudah penuh.

Rest Area KM 86 selalu penuh pemudik karena terletak paling awal di Tol Cipali. Pemudik sendiri disarankan dapat menggunakan menggunakan rest area selanjutnya. Di antaranya ada Area 102 A yang memiliki kapasitas lebih besar

Reporter: Cikal Bintang

Produser: Reza Ramadhan

