Ramadhan bagi Ustaz Hilaluddin Nawawi, SE, merupakan bulan yang penuh hikmah, di mana Allah SWT masih memperkenankan kita untuk bisa berjumpa dengan bulan yang penuh berkah dan harapan untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah terhadap Allah SWT serta kualitas ibadah sosial kita.

Menurut Ustaz Hilaluddin Nawawi, kehidupan kita ini harus seimbang antara hambumminallah dan hamblum minannas, supaya kehidupan yang kita jalankan di dunia bisa mendapatkan fiddunya hasanah dan akhirah hasanah.

Produser: Vincentius Camar

(fru)

