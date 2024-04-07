...

H-3 Lebaran, Pasar Tanah Abang Masih Dipadati Pengunjung

Atikah Umiyani, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 19:03 WIB
H-3 Lebaran, Pasar Tanah Abang masih dipadati pengunjung, Minggu (7/4). Umumnya, barang yang dibeli yaitu perlengkapan untuk dipakai saat Lebaran. Pukul 14.45 WIB, para pengunjung lalu lalang sambil membawa barang belanjaan.
 
Diketahui, Pasar Tanah Abang merupakan pusat grosir terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, barang yang dijual di Blok A ini cukup beragam. Mulai dari bros, perlengkapan shalat, baju koko hingga gamis.
 
Harga jualnya pun cukup variatif seperti bros dijual Rp10.000 hingga Rp15.000. Kemudian untuk mukenah dijual mulai dari Rp60.000 hingga Rp100.000.
 
Reporter: Atikah Umiyani
Produser: Akira AW

