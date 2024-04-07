...

Malam Ini, Antrean Kendaraan Pemudik Masih Mengular di Exit Tol Merak

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 21:00 WIB
Kemacetan masih terjadi di Gerbang Tol Merak, Cilegon, Banten, Minggu (7/4) malam. Sekitar pukul 19.00 WIB, antrean panjang masih terjadi di pintu keluar Tol Merak, Banten.
 
Ribuan mobil dan angkutan barang lainnya masih mengantre untuk keluar dari gerbang Tol Merak. Para pemudik pun sempat terlihat keluar dari kendaraannya akibat dari kemacetan yang terjadi.
 
Para pedagang minuman dan jajanan tampak menawarkan barang dagangannya kepada para pemudik. Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi meninjau langsung kemacetan parah di Pelabuhan Merak, Minggu (7/4).
 
Dalam sidaknya, ia memberikan sejumlah wejangan untuk para pemudik yang ingin menyeberang ke Sumatra.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Akira AW

(fru)

