Arus lalu lintas di depan Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau padat merayap, Minggu (7/4).

Kepadatan terjadi sejak pukul 18.50 WIB. Para pengendara mengular dari arah Jakarta menuju Semarang.

Polda Jawa Tengah berencana akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way lokal kembali, Minggu (7/4/2024) malam.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan Ditlantas Polda Jawa Tengah untuk menerapkan one way lokal.

Reporter: Achmad Al Fiqri

Produser: Akira AW

(fru)

