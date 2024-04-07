...

Lalu Lintas di GT Kalikangkung Padat, Polda Jateng akan Kembali Berlakukan One Way Lokal

Achmad Al Fiqri, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 20:35 WIB
Arus lalu lintas di depan Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau padat merayap, Minggu (7/4). 
Kepadatan terjadi sejak pukul 18.50 WIB. Para pengendara mengular dari arah Jakarta menuju Semarang.
 
Polda Jawa Tengah berencana akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way lokal kembali, Minggu (7/4/2024) malam.
 
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya akan menginstruksikan Ditlantas Polda Jawa Tengah untuk menerapkan one way lokal.
 
