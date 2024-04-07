Ribuan umat muslim menggelar doa bersama untuk Gaza, Minggu (7/4). Mereka tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Acara digelar di Silang Monas depan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka hadir dengan membawa bendera Palestina dan poster Israel Vs Humanity.
Sejumlah tokoh agama punt turut hadir dalam acara doa bersama tersebut. Seperti eks Ketua Umum Muhammadiyah M Din Syamsudin dan eks Wakil MPR Hidayat Nur Wahid.
Reporter: Irfan Maruf
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow