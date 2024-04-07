...

Ribuan Umat Muslim Gelar Doa Bersama untuk Gaza di Patung Kuda Jakarta Pusat

Irfan Maruf, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 20:24 WIB
Ribuan umat muslim menggelar doa bersama untuk Gaza, Minggu (7/4). Mereka tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Acara digelar di Silang Monas depan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka hadir dengan membawa bendera Palestina dan poster Israel Vs Humanity.
 
Sejumlah tokoh agama punt turut hadir dalam acara doa bersama tersebut. Seperti eks Ketua Umum Muhammadiyah M Din Syamsudin dan eks Wakil MPR Hidayat Nur Wahid.
 
Reporter: Irfan Maruf
Produser: Akira AW

(fru)

