Sejumlah pemudik di Pelabuhan PT Pelindo, Ciwandan, Cilegon, Banten panik, Minggu (7/4). Mereka panik usai mengetahui tiket yang mereka beli tidak bisa di scan barcode.

Petugas di lokasi pun meminta mereka untuk tidak masuk ke dalam antrean. Para pemudik mengaku membeli tiket itu dari pedagang yang berada di pinggir jalan.

Akibatnya, para pemudik ini terancam tidak bisa pulang kampung tepat waktu. Petugas meminta para pemudik membeli tiket secara resmi bukan melalui calo.

Kontributor: Iskandar Nasution

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News