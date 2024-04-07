...

Hilang Kendali, Truk Boks Muatan Air Mineral Terguling di Flyover Pulogebang

Rio Manik, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 18:37 WIB
Sebuah truk boks bermuatan air mineral terguling, Minggu (7/4) siang. Lokasi di Flyover Pulogebang, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. 
 
Diduga truk boks bermuatan air mineral tersebut kelebihan muatan. Pengemudi yang tak mampu mengendalikan kendaraan akhirnya oleng.
 
Akibatnya, bahan bakar solar kendaraan pun tumpah ke jalan raya. Proses evakuasi kendaraan akhirnya selesai dilakukan menggunakan mobil derek milik Dishub.
 
Sempat terjadi kemacetan di kawasan Flyover Pulogebang menuju Jalan I Gusti Ngurah Rai.
 
Reporter: Rio Manik
Produser: Akira AW

(fru)

