...

H-3 Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno Hatta Masih Dipadati Penumpang

Devi Pattricia, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 17:37 WIB
A A A
H-3 Lebaran, Bandara Soekarno Hatta masih dipadati penumpang, Minggu (7/4). Para pemudik sangat antusias saat mengantre melakukan check-in counter.
 
Meski terlihat padat, antrean check-in counter masih tertib dan terkendali. Sebelumnya, pukul 12.40 WIB di Terminal 1 Keberangkatan Domestik cenderung tidak terlalu padat.
 
Pasalnya Terminal 1 ini hanya menyediakan layanan penerbangan domestik dari dua maskapai saja. Sedangkan di Terminal 3 Keberangkatan pada pukul 13.20 WIB terpantau sangat ramai.
 
Hal ini karena Terminal 3 menjadi terminal yang paling baru dan terbesar di Bandara Soekarno Hatta. Diketahui, pergerakan penumpang di Bandara Soekarno Hatta mencapai 169.661 penumpang, Minggu (7/4).
 
Reporter: Devi Pattricia
Produser: Akira AW

(fru)

