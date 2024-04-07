H-3 Lebaran, Bandara Soekarno Hatta masih dipadati penumpang, Minggu (7/4). Para pemudik sangat antusias saat mengantre melakukan check-in counter.

Meski terlihat padat, antrean check-in counter masih tertib dan terkendali. Sebelumnya, pukul 12.40 WIB di Terminal 1 Keberangkatan Domestik cenderung tidak terlalu padat.

Pasalnya Terminal 1 ini hanya menyediakan layanan penerbangan domestik dari dua maskapai saja. Sedangkan di Terminal 3 Keberangkatan pada pukul 13.20 WIB terpantau sangat ramai.

Hal ini karena Terminal 3 menjadi terminal yang paling baru dan terbesar di Bandara Soekarno Hatta. Diketahui, pergerakan penumpang di Bandara Soekarno Hatta mencapai 169.661 penumpang, Minggu (7/4).

Reporter: Devi Pattricia

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News