Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung kemacetan parah di wilayah Pelabuhan Merak, Minggu (7/4/2024). Dalam sidaknya, ia tak lupa memberikan sejumlah wejangan untuk para pemudik yang ingin menyeberang ke Sumatera.
Sebelum memberikan pesan-pesan, Menhub terlebih dahulu mengucapkan terimakasih kepada para seluruh stakeholder yang terlibat dalam melayani para pemudik di Merak serta mengucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan para pemudik.
Reporter: Tangguh Yudha Ramadhan
Produser: Akira AW
