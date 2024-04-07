...

Tinjau Arus Mudik di Pelabuhan Merak, Ini Pesan-pesan Menhub untuk Pemudik

Tangguh Yudha, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 16:52 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung kemacetan parah di wilayah Pelabuhan Merak, Minggu (7/4/2024). Dalam sidaknya, ia tak lupa memberikan sejumlah wejangan untuk para pemudik yang ingin menyeberang ke Sumatera. 
 
Sebelum memberikan pesan-pesan, Menhub terlebih dahulu mengucapkan terimakasih kepada para seluruh stakeholder yang terlibat dalam melayani para pemudik di Merak serta mengucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan para pemudik.
 
Reporter: Tangguh Yudha Ramadhan
Produser: Akira AW

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

