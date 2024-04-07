Viral pengendara parkir mobil sembarangan ketika membeli gorengan di Pesanggrahan. Hal ini membuat kemacetan dan pengendara di belakangnya membunyikan klakson.

Tak terima, pria tersebut meludah ke arah perekam video. Video ini pun viral di media sosial.

Usut punya usut pria tersebut bernama Arie Febriant yang bekerja di PT Kilang Pertamina Internasional. Setelah aksinya viral Arie meminta maaf di akun instagramnya @febtariie.

Reporter: Atikah Umiyani

Produser: Reza Ramadhan

