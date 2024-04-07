...

Viral Pria di Pesanggrahan Parkir Sembarangan dan Ludahi Pengendara Mobil, Ternyata Kerja di Pertamina

Atikah Umiyani, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 16:23 WIB
Viral pengendara parkir mobil sembarangan ketika membeli gorengan di Pesanggrahan. Hal ini membuat kemacetan dan pengendara di belakangnya membunyikan klakson.
 
Tak terima, pria tersebut meludah ke arah perekam video. Video ini pun viral di media sosial.
 
Usut punya usut pria tersebut bernama Arie Febriant yang bekerja di PT Kilang Pertamina Internasional. Setelah aksinya viral Arie meminta maaf di akun instagramnya @febtariie.
 
Reporter: Atikah Umiyani 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

