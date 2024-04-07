...

Bandara Soekarno-Hatta Terbangkan 96 Ribu Orang Hari Ini

Devi Pattricia, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 13:30 WIB
H-3 Lebaran, pemudik dari berbagai daerah masih memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, meski puncak arus mudik sudah lewat. Hari ini sendiri dijadwalkan 96.686 orang terbang lewat Bandara Soetta. 
 
Sedangkan untuk total penumpang kedatangan ada sebanyak 72.975 orang. Total penerbangan yang beroperasi hari ini mencapai 1.172. 
 
Puncak arus mudik di Bandara Soetta sendiri jatuh pada Sabtu (7/4/2024), di mana terdapat pegerakan sebanyak 184.250 ribu orang. 
 
