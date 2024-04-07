Arus lalu lintas di Jalan Arteri Kalimalang, Bekasi, terpantau ramai lancar Minggu (7/4/2024). Jumlah pemudik dengan motor mendominasi jalur ini. Polisi sendiri memprediksi puncak arus mudik di titik ini akan terjadi pada malam hari.

Jika terjadi kepadatan lalin, polisi akan melakukan pengalihan arus lalu lintas. Di mana arah menuju Bekasi Central Park (BCP) dialihkan ke arah lingkar luar menuju UNISMA.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

