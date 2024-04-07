Arus Lalu lintas Simpang Pamoyanan yang berada setelah Lingkar Gentong, Jalur Selatan, terpantau lancar pada Minggu (7/4/2024) pagi. Titik ini menjadi salah satu lokasi yang berpotensi menjadi sumber kemacetan. Pasalnya, ruas jalan yang tidak terlalu lebar.

Serta banyak angkutan umum serta bus yang menurunkan penumpang. Polisi juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di titik ini.

Reporter: Muhamad Fadli Ramadan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

