Pemudik memadati Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu (7/4). Seluruh tiket kereta api jarak jauh telah habis dipesan hingga 9 April 2024. Pemudik tampak padat mengantre untuk mencetak tiket. Seluruh kursi stasiun telah dipenuhi pemudik yang menunggu keberangkatan.

Beberapa dari mereka terpaksa lesehan di lantai. Lebaran menjadi momen bertemu keluarga yang tak mau dilewatkan pemudik.

Reporter: Dinar Fitra Maghiszha

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News