Arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang mengarah ke Jalur Pantura, terpantau masih lenggang pada Minggu (7/4/2024) pagi. Nampak beberapa pemudik motor mulai melakukan perjalanan mudik. Namun, arus lalu lintas masih lancar dan tak terjadi penumpukan.

Kendaraan yang melintas masih didominasi aktivitas warga lokal. Diperkirakan 23,1 juta orang akan melakukan mudik pada Minggu, 7 April 2024.

Reporter: Selvianus Kopong Basar

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News