H-3 Lebaran, Arus Mudik di Kalimalang Bekasi Masih Lenggang

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 08:00 WIB
Arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang mengarah ke Jalur Pantura, terpantau masih lenggang pada Minggu (7/4/2024) pagi. Nampak beberapa pemudik motor mulai melakukan perjalanan mudik. Namun, arus lalu lintas masih lancar dan tak terjadi penumpukan.
 
Kendaraan yang melintas masih didominasi aktivitas warga lokal. Diperkirakan 23,1 juta orang akan melakukan mudik pada Minggu, 7 April 2024.
 
Reporter: Selvianus Kopong Basar
Produser: Reza Ramadhan

