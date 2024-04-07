...

Pelabuhan Merak Makin Padat Pagi Ini, Mobil Antre Lebih dari 4 Jam

Tangguh Yudha, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 07:30 WIB
Beginilah situasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Minggu (7/4/2024). Kantong-kantong parkir di area pelabuhan penuh sesak dengan kendaraan pemudik. Kendaraan yang mengantre didominasi oleh pelat B. 
 
Antrean masuk dari gerbang utama pelabuhan hingga bisa masuk ke dalam kapal memakan durasi lebih dari 4 jam. Tanggal 6-7 April memang diprediksi menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak. Untuk pemudik mobil yang belum memiliki tiket dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan.
 
Reporter: Tangguh Yudha
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

