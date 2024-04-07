Beginilah situasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Minggu (7/4/2024). Kantong-kantong parkir di area pelabuhan penuh sesak dengan kendaraan pemudik. Kendaraan yang mengantre didominasi oleh pelat B.

Antrean masuk dari gerbang utama pelabuhan hingga bisa masuk ke dalam kapal memakan durasi lebih dari 4 jam. Tanggal 6-7 April memang diprediksi menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak. Untuk pemudik mobil yang belum memiliki tiket dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan.

Reporter: Tangguh Yudha

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

