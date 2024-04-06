Kemacetan terjadi di pintu keluar Gerbang Tol (GT) Merak macet total di H-4 Lebaran atau Sabtu (6/4/2024). Antrean kendaraan yang tidak bergerak membuat para pemudik memilih keluar dari mobil untuk beristirahat.

Diketahui, kemacetan sudah berlangsung sejam pukul 20.00 WIB dan antrean mengular hingga ke KM 92 atau sepanjang 7KM. Sejumlah pemudik yang keluar dari kendaraan mereka memilih beristirahat dan menggelar tikar untuk makan malam bersama keluarga.

Reporter: Tangguh Yudha Ramadhan

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News