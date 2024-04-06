...

Puncak Arus Mudik Mulai Terlihat di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur

Muhammad Farhan, Jurnalis · Sabtu 06 April 2024 23:03 WIB
Puncak arus mudik sudah mulai terlihat di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur mulai pukul 20.10 WIB, Sabtu malam (6/4/2024). Peningkatan jumlah kendaraan pemudik mulai tampak selepas ibadah salat tarawih di pukul 20.00 WIB.
 
Kepolisian memperkirakan arus mudik yang didominasi pesepeda motor tersebut akan semakin meningkat menjelang tengah malam nanti. Diketahui, arus lalin yang didominasi pemudik sepeda motor dengan berbagai barang bawaan terlihat mulai membanjiri Jalan Raya Kalimalang
 
Reporter: Muhammad Farhan
Produser: Kristo Suryokusumo

Berita Terkait

