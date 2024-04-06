Puncak arus mudik sudah mulai terlihat di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur mulai pukul 20.10 WIB, Sabtu malam (6/4/2024). Peningkatan jumlah kendaraan pemudik mulai tampak selepas ibadah salat tarawih di pukul 20.00 WIB.

Kepolisian memperkirakan arus mudik yang didominasi pesepeda motor tersebut akan semakin meningkat menjelang tengah malam nanti. Diketahui, arus lalin yang didominasi pemudik sepeda motor dengan berbagai barang bawaan terlihat mulai membanjiri Jalan Raya Kalimalang

Reporter: Muhammad Farhan

Produser: Kristo Suryokusumo

