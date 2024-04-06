PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 44 ribu kendaraan melintas di Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama (Cikatama) pada H-4 lebaran. Sementara itu, kondisi lalin di GT Cikampek masih ramai lancar dan tidak terjadi penumpukan kendaraan yang signifikan.

Hal ini karena kebiasaan masyarakat yang melakukan mudik cenderung dilakukan ketika sore hari hingga malam hari. Jasa Marga menyebut, secara kumulatif total kendaraan yang meninggalkan Jabotabek per Sabtu 6 April sebanyak 259 ribu kendaraan.

Reporter: Iqbal Dwi Purnama

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News