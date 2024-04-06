Wali Kota Medan Bobby Nasution memberi sinyal bahwa dirinya akan maju dalam Pilkada Sumatera Utara (Sumut) melalui Partai Golkar. Menantu Presiden Joko Widodo tersebut mengaku siap untuk menjalani proses dan tahapan internal menjadi kandidat Cagub dari Golkar. Pasalnya kandidat untuk Sumut ada lebih dari satu nama.

Bobby Nasution mengaku sudah mendapatkan doa restu terbaik dari mertuanya Presiden RI Joko Widodo untuk maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara.Terkait dengan keanggotaannya di Partai Golkar, Bobby mengaku masih menunggu keputusan internal partai.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Kristo Suryokusumo

