H-4 Hari Raya Idul Fitri 1446 H, arus mudik via Jalan Raya Kalimalang terpantau ramai lancar. Hingga menjelang waktu berbuka puasa pada Sabtu (6/4/2024) sore, pemudik roda dua belum terlihat membludak di sepanjang jalur Kalimalang.

Meski demikian sudah terlihat 2-3 pemudik roda dua yang membawa sejumlah barang bawaan melintas di jalur Kalimalang. Meski hari ini telah memasuki puncak arus mudik, lalu lintas di sekitar Jakarta Timur masih terlihat normal seperti hari biasa.

Reporter: Muhammad Farhan

Produser: Kristo Suryokusumo

