Puncak arus mudik pada H-4 lebaran dijalur arteri Karawang, Jawa Barat, mengalami kemacetan panjang hingga 3 kilometer. Kemacetan tersebut terjadi akibat dampak penerapan one way jalur mudik usai diberlakukan sejak kemarin malam.

Antrean kendaraan datang dari arah Pantura dan Purwakarta ingin masuk ke gerbang tol Dawuan Kalihurip, Cikampek, Karawang. Seluruh kendaraan pemudik dari jakarta diarahkan satu arah mulai dari gerbang tol Cikatama hingga gerbang tol Kalikangkung.

One way ini juga berdampak terjadinya penumpukkan kendaraan di gerbang tol Karawang Timur.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Rudi Setiawan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News