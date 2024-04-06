...

Dampak One Way, Gerbang Tol Dawuan Macet 3 Kilometer

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 06 April 2024 19:46 WIB
Puncak arus mudik pada H-4 lebaran dijalur arteri Karawang, Jawa Barat, mengalami kemacetan panjang hingga 3 kilometer. Kemacetan tersebut terjadi akibat dampak penerapan one way jalur mudik usai diberlakukan sejak kemarin malam.
 
Antrean kendaraan datang dari arah Pantura dan Purwakarta ingin masuk ke gerbang tol Dawuan Kalihurip, Cikampek, Karawang. Seluruh kendaraan pemudik dari jakarta diarahkan satu arah mulai dari gerbang tol Cikatama hingga gerbang tol Kalikangkung.
 
One way ini juga berdampak terjadinya penumpukkan kendaraan di gerbang tol Karawang Timur.
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

