Dampak penyekatan akses ke Pelabuhan Merak, Banten, membuat lalu lintas di sekitar Pelabuhan tersendat. Antrean kendaraan yang ingin menyeberang ke Sumatra mengular hingga kurang lebih 10 kilometer.

Kendaraan baru bergerak ketika penyekatan dibuka untuk mengisi kantung-kantung parkir di area Pelabuhan Merak. Dibukanya penyekatan sendiri dilakukan sekitar 15 menit sekali.

Diketahui, tanggal 6 dan 7 April diprediksi menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak.

