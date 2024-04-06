...

Dampak Penyekatan Akses ke Pelabuhan Merak, Lalin Mengular Hingga 10 Kilometer

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 06 April 2024 19:27 WIB
Dampak penyekatan akses ke Pelabuhan Merak, Banten, membuat lalu lintas di sekitar Pelabuhan tersendat. Antrean kendaraan yang ingin menyeberang ke Sumatra mengular hingga kurang lebih 10 kilometer.
 
Kendaraan baru bergerak ketika penyekatan dibuka untuk mengisi kantung-kantung parkir di area Pelabuhan Merak. Dibukanya penyekatan sendiri dilakukan sekitar 15 menit sekali.
 
Diketahui, tanggal 6 dan 7 April diprediksi menjadi puncak arus mudik di Pelabuhan Merak.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Tangguh Yudha Ramadhan

(mhd)

Berita Terkait

