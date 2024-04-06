Polda Jawa Tengah (Jateng) telah menerapkan one way lokal dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung-GT Bawen pada Sabtu (6/4/2024) sore. Polda Jateng menyebut, pihaknya membuka peluang penerapan rekayasa lalu lintas tersebut diperpanjang hingga GT Tingkir.

Menurutnya, saat ini one way lokal hingga GT Tingkir belum perlu dilakukan karena belum ada kepadatan kendaraan di GT Bawen. Pemberlakuan one way lokal Kalikangkung-Bawen ini disebut tidak ada penetapan durasi dan berlangsung secara situasional.

Reporter: Nur Khabibi

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News