Polda Jawa Tengah Lakukan One Way dari GT Kalikangkung hingg GT Bawen

Nur Khabibi, Jurnalis · Sabtu 06 April 2024 18:45 WIB
Polda Jawa Tengah (Jateng) telah menerapkan one way lokal dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung-GT Bawen pada Sabtu (6/4/2024) sore. Polda Jateng menyebut, pihaknya membuka peluang penerapan rekayasa lalu lintas tersebut diperpanjang hingga GT Tingkir. 
 
Menurutnya, saat ini one way lokal hingga GT Tingkir belum perlu dilakukan karena belum ada kepadatan kendaraan di GT Bawen. Pemberlakuan one way lokal Kalikangkung-Bawen ini disebut tidak ada penetapan durasi dan berlangsung secara situasional.
 
Reporter: Nur Khabibi
Produser: Kristo Suryokusumo

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

