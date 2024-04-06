...

Kapolri Pimpin Pelepasan Mudik Gratis Polri Presisi 2024 ke 3 Daerah di Pulau Jawa

Riana Rizkia, Jurnalis · Sabtu 06 April 2024 18:05 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin pelepasan program Mudik Gratis Polri Presisi 2024 dengan tujuan Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Listyo mengatakan, program mudik gratis ini memberangkatkan sebanyak 20 ribu pemudik dari Jakarta. 
 
Sebelum prosesi pelepasan, Kapolri melakukan peninjauan posko kesehatan untuk pengemudi bus, pemudik dan petugas keamanan yang akan bertugas. Acara pelepasan Mudik Gratis Polri Presisi 2024 ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
 
