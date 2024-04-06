Bus Primajasa mengalami kecelakaan di Jalan Raya Lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat(5/4). Peristiwa bermula ketika bus dari arah Garut menuju Tasikmalaya ingin menghindari mobil.

Beruntung Bus tertahan oleh pohon besar yang tidak membuat terpelosok ke jurang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun peristiwa ini membuat kemacetan panjang di jalur mudik Gentong.

Kontributor: Danandaya Arya Putra

