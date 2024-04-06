...

Hindari Mobil, Bus Pemudik Tabrakan di Jalur Gentong Tasikmalaya Picu Kemacetan

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 23:00 WIB
Bus Primajasa mengalami kecelakaan di Jalan Raya Lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat(5/4). Peristiwa bermula ketika bus dari arah Garut menuju Tasikmalaya ingin menghindari mobil.
 
Beruntung Bus tertahan oleh pohon besar yang tidak membuat terpelosok ke jurang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun peristiwa ini  membuat kemacetan panjang di jalur mudik Gentong.
 
Kontributor: Danandaya Arya Putra

(mhd)

