Pada H-5 Lebaran Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur mulai ramai dilintasi para pemudik. Meski begitu, arus lalu lintas cenderung lancar. Kendaraan bisa melaju di kecepatan 60 km perjam.

Tampak banyak pemotor yang membawa barang bawaan yang cukup banyak. Selain dilintasi kendaraan pribadi, nampak sejumlah bus juga melintasi Jalan Raya Kalimalang.

Reporter: Ari Sandita

Produser: Kristo Suryokusumo

