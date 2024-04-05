Pemudik mulai memadati Tol Trans Jawa arah Malang dan Banyuwangi, Jumat(5/4)malam. Rest area km 754 Tol Surabaya-Gempol arah Malang dan Banyuwangi mulai ramai dipadati pemudik.

Polisi mulai melakukan pengaturan di dalam rest area untuk mengatur pemudik yang istirahat. Volume kendaraan pemudik dari arah Jakarta maupun Jawa Tengah diprediksi akan mengalami peningkatan mulai tanggal 6 hingga 8 April.

Kontributor: Pramono Putra

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News