Ribuan calon penumpang kereta cepat memadati stasiun kereta cepat di Halim, Jakarta Timur pada Jumat (5/4) sore. Mereka memilih Whoosh lantaran menghemat waktu perjalanan dan menghindari kemacetan.
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyebut terjadi peningkatan penumpang sebesar 10 persen, atau sebanyak 15.000 orang. KCIC menargetkan jumlah penumpang akan mencapai lebih dari 20.000 orang saat momen libur Lebaran kali ini.
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo
(mhd)
