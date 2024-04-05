Ribuan pemudik memadati di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat(5/4). Per tanggal 5 April 2024, total jumlah pemudik di Daop 1 Jakarta telah mencapai 45 Ribu penumpang.

Sedangkan untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri sudah tercatat ada 26 ribu penumpang yang berangkat sejak tadi pagi. PT KAI telah menyiapkan total tiket kereta api sebanyak 957 ribu, hingga saat ini, sebanyak 700 ribuan tiket telah terjual.

Reporter: Devi Pattricia

(mhd)

