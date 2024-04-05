Sebanyak lebih dari 6 ribu personel gabungan TNI/Polri dan Dishub disiagakan untuk mengamankan arus mudik Lebaran 2024 di Banten. Personel gabungan akan disebar di seluruh jalan tol dan arteri sepanjang tol Cikupa sampai Merak, kemudian dari perbatasan Balaraja sampai Cilegon. Sementara untuk volume kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak mengalami peningkatan 28 persen.

Reporter: Tangguh Yudha Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News