Pengendara Motor di Blora Tertimpa Tiang Listrik Roboh, Korban Alami Luka Serius di Kepala

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 16:46 WIB
Seorang pengendara motor di Blora, Jawa Tengah, tertimpa tiang listrik yang roboh. Ia tertimpa tiang listrik yang roboh saat melalui jalan Blora-Cepu, pada Jumat (05/04).
 
Korban yang merupakan laki-laki itu mengalami luka serius di kepala bagian belakang dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cepu. Hingga kini, polisi dan petugas PLN masih melakukan pemeriksaan terkait penyebab robohnya tiang listrik tersebut.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor  : Heri Purnomo

(mhd)

