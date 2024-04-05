PT Jasa Marga mulai memberlakukan sistem contraflow di GT Cikampek Utama, Jum'at (5/4/2024) siang. Contraflow sendiri dimulai dari KM 36 ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 72 ruas Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), untuk arus mudik.
Jumlah kendaraan yang melintasi GT Cikatama hari ini meningkat sekitar 7 ribu kendaraan di periode yang sama hari sebelumnya, Kamis (4/4/2024).
Reporter: Ravie Wardani
Produser: Reza Ramadhan
