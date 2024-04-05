...

Jelaskan Lini Masa Penyusunan APBN 2024, Sri Mulyani: Selesai sebelum Penetapan Capres dan Cawapres

Giffar Rivana, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 11:45 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan jika penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 telah rampung sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024.
 
Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2203).
 
Sri Mulyani menjelaskan jika proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 telah selesai pada 21 September 2023 dan diungangkan tanggal 16 Oktober 2023.
 
Sidang lanjutan PHPU dilakukan dengan memanggil 4 menteri Jokowi untuk dimintai keterangan terkait penyaluran bansos pada pemilu 2024.
 
Empat menteri yang dipanggil adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, mereka akan lebih banyak mengupas soal bansos.
 
