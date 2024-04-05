...

Stasiun Kereta Gambir Dipadati Pemudik pada Hari Terakhir Masuk Kerja

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 11:00 WIB
Beginilah keramaian di Stasiun Gambir pada arus mudik kali ini. Kepadatan terjadi mengingat Hari ini merupakan hari kerja karyawan swasta maupun ASN sebelum cuti bersama. 
 
Ratusan pemudik ini sudah memadati pintu Selatan. Para pemudik tampak membawa barang bawaan sembari menunggu untuk masuk ke peron. Antrean sendiri tak terelakan di Pintu Selatan.
 
Arus mudik sendiri diprediksi selama 9 hari mulai terjadi pada Jumat 5 April 2024 hingga Minggu 14 April 2024 sore.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

