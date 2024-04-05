...

Mudik Gratis dengan Kapal Perang TNI AL, Pemudik Bisa Angkut Motor Pribadi

Annastasya Rizqa, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 10:00 WIB
A A A
TNI AL menggelar mudik gratis dengan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) pada Jumat (5/4/2024). Menggunakan KRI Banda Aceh-593, mudik gratis ini menempuh Jakarta-Semarang.
 
KASAL Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali melepas pemberangkatan dari Mako Kolinlamil. Pemudik juga bisa membawa motor pribadi sehingga tak perlu berkendara jauh dan bisa beristirahat di dalam kapal.
 
Tercatat ada 1.026 orang yang mengikuti mudik gratis ini. 
 
Program mudik gratis ini juga diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi, kemacetan dan risiko kecelakaan bagi masyarakat umum serta prajurit TNI AL.
 
Reporter : Annastasya
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

