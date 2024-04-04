Kecelakaan maut melibatkan 2 truk tronton dengan pemotor di jalur mudik lebaran ruas Malang-Surabaya di Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis(4/4).

1 Orang meninggal dalam peristiwa tersebut, diduga penyebab kecelakaan maut karena truk tronton alami rem blong. Polisi mendatangkan alat berat untuk mengevakuasi 2 kontainer yang mengalami rusak berat

Kontributor: Jaka Samudera

(mhd)

